В Кривом Роге в озере нашли пакет с человеческим останками
В Кривом Роге полиция в озере нашла пакет с человеческими останками. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Водолазы нашли пакет около детского дома семейного типа. Останки могут принадлежать пропавшей накануне 6-летней девочке, но это будет устанавливать экспертиза.
Третьи сутки в городе разыскивают Амину, о пропаже которой заявили ее приемные родители.
Журналисты со ссылкой на свои источники сообщают, что отец признался - девочка умерла во сне и, чтобы это скрыть, тело сожгли и останки выбросили в озеро.
Приемная мать заявляет, что показания из мужчины выбили.
Четверых приемных и двух родных детей по требованию прокуратуры временно забрали из семьи в реабилитационный центр.
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