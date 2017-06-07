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В Кривом Роге в озере нашли пакет с человеческим останками

07.06.2017 01:29
Предполагается, что останки принадлежат 6-летней девочке, о пропаже которой три дня назад сообщили приемные родители
В Кривом Роге в озере нашли пакет с человеческим останками
Скриншот видео

В Кривом Роге полиция в озере нашла пакет с человеческими останками. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Водолазы нашли пакет около детского дома семейного типа. Останки могут принадлежать пропавшей накануне 6-летней девочке, но это будет устанавливать экспертиза. 

Третьи сутки в городе разыскивают Амину, о пропаже которой заявили ее приемные родители. 

Журналисты со ссылкой на свои источники сообщают, что отец признался - девочка умерла во сне и, чтобы это скрыть, тело сожгли и останки выбросили в озеро. 

Приемная мать заявляет, что показания из мужчины выбили. 

Четверых приемных и двух родных детей по требованию прокуратуры временно забрали из семьи в реабилитационный центр. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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