В Кривом Роге в озере нашли пакет с человеческим останками

Предполагается, что останки принадлежат 6-летней девочке, о пропаже которой три дня назад сообщили приемные родители

В Кривом Роге полиция в озере нашла пакет с человеческими останками. Об этом сообщается в сюжете ТСН.



Водолазы нашли пакет около детского дома семейного типа. Останки могут принадлежать пропавшей накануне 6-летней девочке, но это будет устанавливать экспертиза.



Третьи сутки в городе разыскивают Амину, о пропаже которой заявили ее приемные родители.



Журналисты со ссылкой на свои источники сообщают, что отец признался - девочка умерла во сне и, чтобы это скрыть, тело сожгли и останки выбросили в озеро.



Приемная мать заявляет, что показания из мужчины выбили.



Четверых приемных и двух родных детей по требованию прокуратуры временно забрали из семьи в реабилитационный центр.



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