Сытник: Для "спасения" дома судья Вовк оформил фиктивный развод

За границу глава ОАСК с бывшей женой по-прежнему ездят вместе - в Дубаи и по "другим нерабочим направлениям", сообщил глава НАБУ

Целью обыска в незадекларированном доме у главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка был поиск подтверждений того, что судья ведет там совместный быт с бывшей супругой. По результатам операции можно будет утверждать, что судья был обязан задекларировать дом, но не сделал этого, заявил в интервью агентству Deutsche Welle директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

По его данным, Вовк продолжает пользоваться домом вместе с экс-женой, сообщает пресс-служба ведомства.

"Этот развод был фиктивным, потому что мы видим, что пересечение границ супруги постоянно осуществляли вместе - в направлении Дубаев и в других нерабочих, скажем так, направлениях... Фактически, люди продолжают жить вместе, находиться в браке и проживать в этом доме, для "спасения" которого этот фиктивный развод и был сделан", - утверждает Сытник.

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26 мая 2017 года по месту жительства главы ОАСК Павла Вовка и в помещениях суда прошли обыски НАБУ: расследуют дело о предполагаемом незаконном обогащении.

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