Украинцы смогут получать бесплатную правовую помощь в Европе

Речь идет о правовой помощи, которую через обращение в Минюст можно будет получить в 32 европейских странах

Верховная Рада поддержала законопроект, которым украинцам разрешается получать бесплатную правовую помощь в Европе. За ратификацию Европейского соглашения о передаче заявлений о правовой помощи №0148 проголосовал 231 народный депутат, передает корреспондент LIGA.net.

Такое соглашение позволит гражданам Украины через министерство юстиции подавать заявления о бесплатной правовой помощи в 32 европейских странах, которые ратифицировали документ.

Соглашение вступило в силу 28 февраля 1977 года, однако министр юстиции подписал его только 4 октября 2016 года.

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