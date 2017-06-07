Украинцы смогут получать бесплатную правовую помощь в Европе
Верховная Рада поддержала законопроект, которым украинцам разрешается получать бесплатную правовую помощь в Европе. За ратификацию Европейского соглашения о передаче заявлений о правовой помощи №0148 проголосовал 231 народный депутат, передает корреспондент LIGA.net.
Такое соглашение позволит гражданам Украины через министерство юстиции подавать заявления о бесплатной правовой помощи в 32 европейских странах, которые ратифицировали документ.
Соглашение вступило в силу 28 февраля 1977 года, однако министр юстиции подписал его только 4 октября 2016 года.
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