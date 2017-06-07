В мэрии Ирпеня правоохранители проводят обыск
Сегодня, 7 июня, в мэрии города Ирпеня в Киевской области проходит обыск, городской голова в это время находится в заграничной командировке. Об этом сообщает региональный ресурс Ирпень-онлайн.
"В приемную Владимира Карплюка (ирпенский мэр, - ред.) не попасть: доступ в его кабинет, как и в кабинеты его первых заместителей, перекрыт опергруппой. Двери полностью закрыты, на входе стоят люди в форме",- отмечается в сообщении.
Обыски продолжаются на всех коммунальных предприятиях Ирпенского городского совета.
"Изымают документы в отделе образования, КП Ирпеньводоканал", - говорится в сообщении.
Карплюка, когда начался обыск, на рабочем месте не было. У себя в Facebook он сообщил, что находится в командировке в США.
"Каждый раз, когда я нахожусь в заграничной командировке (сейчас мы вместе с заместителями Ирпенского городского головы Дмитрием Христюком и Натальей Семко находимся в служебной командировке в США), в городской совет Ирпеня приходит полиция с обысками. Сегодня в Ирпень приехали работники Обуховской полиции на основании постановлений Обуховского суда. В заказном характере этих обысков уже давно никто не сомневается", - заявил он.
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