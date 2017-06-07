В Кабмине появится уполномоченный по вопросам гендерной политики
На заседании Кабинета министров ввели должность Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Было также принято соответствующее постановление, реализация которого будет работать на совершенствование ситуации в сфере обеспечения равных прав и возможностей для женщин и мужчин, а также способствовать развитию культуры гендерного равенства в стране.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая с 1 марта отвечает в правительстве за гендерную политику, поблагодарила за поддержку в этой работе зарубежным партнерам, в частности, Канаде, Швеции, а также международным организациям, таким как ООН, ООН Женщины.
Климпуш-Цинцадзе напомнила, что обеспечение гендерного равенства является обязательством страны в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также Целей партнерства с НАТО.
2 марта 2017 года сообщалось, что согласно докладу международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, женщины по всему миру более подвержены риску оказаться в бедности, чем мужчины, и в среднем хуже защищены, а также получают более низкую зарплату.
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