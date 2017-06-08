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Мэр Лисичанска подрался с депутатом горсовета - Нацполиция

08.06.2017 14:41
Инцидент произошел в кабинете мэра города
Мэр Лисичанска подрался с депутатом горсовета - Нацполиция
Фото: скриншот видео

Между мэром Лисичанска Сергеем Шилиным и депутатом горсовета произошла драка. Об этом сообщила глава пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай у себя в Facebook.

"В Лисичанский отдел полиции поступило сообщение гражданина о том, что 7 июня примерно в 11:20 в помещении Лисичанского горсовета причинили телесные повреждения 39-летнему депутату 7-го созыва Лисичанского городского совета", - отметила Погукай.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в служебном кабинете мэра города Лисичанска между депутатом и мэром произошел конфликт, во время которого мэр разорвал рубашку депутату.

Депутат объяснил полиции, что в ходе конфликта он телесных повреждений не получил, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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