Мэр Лисичанска подрался с депутатом горсовета - Нацполиция

Инцидент произошел в кабинете мэра города

Между мэром Лисичанска Сергеем Шилиным и депутатом горсовета произошла драка. Об этом сообщила глава пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай у себя в Facebook .

"В Лисичанский отдел полиции поступило сообщение гражданина о том, что 7 июня примерно в 11:20 в помещении Лисичанского горсовета причинили телесные повреждения 39-летнему депутату 7-го созыва Лисичанского городского совета", - отметила Погукай.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что в служебном кабинете мэра города Лисичанска между депутатом и мэром произошел конфликт, во время которого мэр разорвал рубашку депутату.

Депутат объяснил полиции, что в ходе конфликта он телесных повреждений не получил, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

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