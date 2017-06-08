Рада не смогла принять новый закон о Конституционном суде

В новом законе убрали все доплаты судьям Конституционного суда, отметил народный депутат Руслан Князевич

Верховная Рада опять не смогла принять новый закон о Конституционном суде. За проект закона о конституционном производстве 6427-д в первом чтении проголосовали 216 депутатов при 226 необходимых, сообщает корреспондент LIGA.net.

За то, чтобы вернуть проект в комитет на доработку проголосовали 267 депутатов.

Как сообщил, представляя документ, народный депутат Руслан Князевич, из проекта убрали все проблемные нормы, из-за которых его не смогли принять на пленарном заседании 11 апреля.

Князевич подчеркнул, что убрали все доплаты судьям Конституционного суда.

"Оставили только доплату за административные должности, так как она предусмотрена общим законодательством об оплате труда", - сказал он.

Также изъяты доплаты и льготы такие как компенсация за аренду жилья, за проезд, здравоохранение и т.д.

Сумма пожизненного содержания сокращена вдвое.

Помимо этого, из проекта убрали норму о неприкосновенности судьи Конституционного суда после прекращения полномочий.

В переходных положениях изъяли поправки к другим законам.

Оставили только изменения в закон о Кабинете министров, которыми восстанавливается институт представителя КМУ в Конституционном суде.

Законопроектом предлагается предоставить Конституционному суду полномочия рассматривать конституционные жалобы граждан, которые считают, что закон по которому в отношении них было принято окончательное судебное решение, противоречит Конституции.

Вводится новая структура Конституционного суда, который должен состоять из Большой палаты, двух сенатов и шести коллегий. Предусмотрен конкурсный отбор на должность судьи Конституционного суда.

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