МИД готовит ноту протеста Казахстану за карту Украины без Крыма

В Астане в рамках арт-фестиваля разместили символику и карты разных стран: Украины оказалась без Крыма

Министерство иностранных дел Украины готовит ноту протеста Казахстану из-за нарушения международного права. В рамках арт-феста в Астане были размещены 84 фигуры с флагами и символикой разных стран: карта Украины оказалась без Крыма, зато полуостров появился на карте РФ. Заметно, что изображения перерисовали после того, как карты стран на фигуры нанесли правильно, сообщает ТСН.

"Проинформировали Киев на высшем уровне. Этот вопрос рассматривается. Проинформировали казахстанскую сторону и попросили решить эту проблему. Пока неизвестно, чья это была инициатива", - сообщает Владимир Джиджора, временный поверенный в делах Украины в Казахстане.

13 июня 2017 года сообщалось, что британский таблоид Daily Mail на сайте назвал Крым российским.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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