Экс-глава киевского Беркута разгоняет митинг в Москве: фото
Экс-начальник киевского подразделения МВД Беркут Сергей Кусюк замечен в составе группы силовиков, которые разгоняли вчера, 12 июня, антикоррупционный митинг в Москве. Об этом со ссылкой на фотографию российского ресурса Дождь сообщили на канале ТСН.
Руководитель силового разгона Евромайдана после победы Революции достоинства бежал в Россию. На родине его разыскивают по подозрению в причастности к массовым убийствам участников Майдана.
На снимке подозреваемый запечатлен в форме российских силовиков с нашивкой подразделения спецназа МВД РФ.
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