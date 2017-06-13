В Астане на фестивале убрали карту Украины без Крыма - Климкин

В столице Казахстана исправили ошибку на размещенной в рамках арт-феста фигуре, где Украину изобразили без Крыма

В столице Казахстана Астане убрали карту Украины без АР Крым, которую изобразили в рамках арт-феста. Об этом написал глава МИД Павел Климкин в Twitter.

В рамках арт-феста в Астане были размещены 84 фигуры с флагами и символикой разных стран: карта Украины оказалась без Крыма, зато полуостров появился на карте РФ. Теперь эта ошибка исправлена.

"Неправильных карт в Астане больше нет. За подлинность изображения Кремля не отвечаем", - написал Климкин, поставив в конце смайлик.

Невірних мап в Астані більше немає. За автентичність зображення Кремля не відповідаємо :) pic.twitter.com/8XJ47AXTfy - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 червня 2017 р.

13 июня 2017 года сообщалось, что МИД в связи с инцидентом подготовил ноту протеста Казахстану из-за нарушения международного права.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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