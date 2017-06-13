Выдворенные из Молдовы дипломаты РФ вербовали боевиков - CМИ
По данным разведки Молдовы, пятеро российских дипломатов, которые были выдворены из страны в мае этого года, вербовали боевиков для участия в войне в Донбассе. Об этом сообщает Reuters.
Пятеро дипломатов были офицерами и работали на российскую военную разведку.
"Россияне вербовали боевиков из Гагаузии, которые перед боями отправляли в полувоенный тренировочный лагерь, который находится в Ростовской области", - отмечается в сообщении.
По словам источников, нет точных данных о количестве завербованных террористов.
Отвечая на вопрос, были ли пятеро россиян офицерами ГРУ, пресс-секретарь МИД Молдовы сказала, что они дипломаты и отказалась от комментариев.
В Министерство иностранных дел РФ также не предоставило никаких комментариев.
29 мая сообщалось, что власти Молдовы объявили персонами нон грата пять российских дипломатов посольства РФ в Кишиневе.
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