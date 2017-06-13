Выдворенные из Молдовы дипломаты РФ вербовали боевиков - CМИ

Россияне вербовали боевиков для ДНР/ЛНР из Гагаузии, которые перед боями отправляли в тренировочный лагерь, который находится в Ростовской области

По данным разведки Молдовы, пятеро российских дипломатов, которые были выдворены из страны в мае этого года, вербовали боевиков для участия в войне в Донбассе. Об этом сообщает Reuters.

Пятеро дипломатов были офицерами и работали на российскую военную разведку.

"Россияне вербовали боевиков из Гагаузии, которые перед боями отправляли в полувоенный тренировочный лагерь, который находится в Ростовской области", - отмечается в сообщении.

По словам источников, нет точных данных о количестве завербованных террористов.

Отвечая на вопрос, были ли пятеро россиян офицерами ГРУ, пресс-секретарь МИД Молдовы сказала, что они дипломаты и отказалась от комментариев.

В Министерство иностранных дел РФ также не предоставило никаких комментариев.

29 мая сообщалось, что власти Молдовы объявили персонами нон грата пять российских дипломатов посольства РФ в Кишиневе.

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