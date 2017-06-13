Кремлю не нравится ярлык оккупанта Донбасса и Крыма
В Кремле не согласны с предложением секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова признать законодательно часть Донбасса оккупированными территориями со стороны России. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Путина.
"Она (часть Донбасса, - ред.) не оккупирована Россией, Россия не оккупирует. Это внутриукраинский конфликт", - сказал Песков.
13 июня Турчинов заявил, что нужно принять новый формат защиты Украины от гибридной войны, а также признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными Россией.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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