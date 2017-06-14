Российскому блогеру Варламову запретили въезд в Украину
Российский блогер Илья Варламов стал персоной нон грата в Украине. Об этом сообщает издание Апостроф со ссылкой на официальной ответ Службы безопасности на запрос журналистов.
Варламов ранее незаконно посещал оккупированный Крым, сообщает издание.
"Согласно ч.3 ст.13 закона Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, Службой безопасности принято решение относительно запрета въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ", - говорится в тексте документа.
Фото: apostrophe.ua
На какой срок введен запрет, не указывается.
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