СБУ задержала администратора сепаратистской группы Вконтакте
В Павлограде (Днепропетровская область) сотрудники Службы безопасности Украины задержали администратора сепаратисткой группы российской социальной сети Вконтакте. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей, в 2016 году с мужчиной связались представители российских спецслужб и предложили ему наполнять антиукраинским контентом сообщество в соцсети.
Сотрудники СБУ установили, что по указанию кураторов мужчина публиковал в группе статьи, фотографии и видеоматериалы с призывами к свержению конституционного строя. В опубликованных материалах утверждалось, что Украина якобы является частью России, а украинская армия не дееспособна.
Во время обысков в квартире задержанного обнаружены мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.
Также сообщается, что среди последних указаний кураторов было распространение новостей о блокировании российских социальных сетей и инструкций по использованию VPN-сервисов для обхода блокировки.
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