СБУ задержала администратора сепаратистской группы Вконтакте

В Павлограде Днепропетровской области сотрудники спецслужбы задержали администратора сепаратистской группы российской соцсети Вконтакте

В Павлограде (Днепропетровская область) сотрудники Службы безопасности Украины задержали администратора сепаратисткой группы российской социальной сети Вконтакте. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, в 2016 году с мужчиной связались представители российских спецслужб и предложили ему наполнять антиукраинским контентом сообщество в соцсети.

Сотрудники СБУ установили, что по указанию кураторов мужчина публиковал в группе статьи, фотографии и видеоматериалы с призывами к свержению конституционного строя. В опубликованных материалах утверждалось, что Украина якобы является частью России, а украинская армия не дееспособна.

Во время обысков в квартире задержанного обнаружены мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Также сообщается, что среди последних указаний кураторов было распространение новостей о блокировании российских социальных сетей и инструкций по использованию VPN-сервисов для обхода блокировки.

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