В деле Майдана допросили около 70% свидетелей - адвокат

По делу о расстрелах потерпевших больше 150 человек, поэтому процесс будет продолжаться еще долго, пояснил адвокат

По делу о расстрелах на Майдане допросили 60-70% свидетелей. Об этом сообщил адвокат Виталий Титич в эфире 5 канала.



По сути дело рассматривается больше года.



Адвокат отметил, что есть глобальные продвижения, но только пострадавших в деле больше 150 человек.



"Процесс идет, но объективно он должен продолжаться еще достаточно долго. Объективно оценивая до года - это положительный сценарий. И если не будет вмешательств и срыва", - сказал Титич.

За все время расследования дел о препятствовании мирным акциям протеста во время Майдана в суд были переданы 147 обвинительных актов против 228 лиц, в отношении 42 человек уже есть судебные приговоры.

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