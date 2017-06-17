В деле Майдана допросили около 70% свидетелей - адвокат
По делу о расстрелах на Майдане допросили 60-70% свидетелей. Об этом сообщил адвокат Виталий Титич в эфире 5 канала.
По сути дело рассматривается больше года.
Адвокат отметил, что есть глобальные продвижения, но только пострадавших в деле больше 150 человек.
"Процесс идет, но объективно он должен продолжаться еще достаточно долго. Объективно оценивая до года - это положительный сценарий. И если не будет вмешательств и срыва", - сказал Титич.
За все время расследования дел о препятствовании мирным акциям протеста во время Майдана в суд были переданы 147 обвинительных актов против 228 лиц, в отношении 42 человек уже есть судебные приговоры.
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