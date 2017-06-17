Террористы обстреляли дома в Бердянском из тяжелого вооружения

Пророссийские террористы обстреляли жилой сектор поселка Бердянское из тяжелого вооружения. Пострадавших среди мирных жителей нет

Пророссийские террористы около 18:00 обстреляли жилой сектор поселка Бердянское к востоку от Мариуполя из тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО





В результате обстрела возник пожар в жилом доме по улице Морской. Никто из местных жителей не пострадал.

В Бердянском работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других последствиях обстрела уточняется.





"Такими действиями НЗФ ОРДО очередной раз демонстрируют стремление к дальнейшему обострению конфликта и откровенное пренебрежение минскими договоренностями", - отмечает украинская сторона СЦКК.





Ранее сообщалось, что в зоне АТО за сегодня ранены трое украинских военных.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.