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Террористы обстреляли дома в Бердянском из тяжелого вооружения

17.06.2017 21:31
Пророссийские террористы обстреляли жилой сектор поселка Бердянское из тяжелого вооружения. Пострадавших среди мирных жителей нет
Террористы обстреляли дома в Бердянском из тяжелого вооружения
Пророссийские террористы (фото - ЕРА)
Пророссийские террористы около 18:00 обстреляли жилой сектор поселка Бердянское к востоку от Мариуполя из тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате обстрела возник пожар в жилом доме по улице Морской. Никто из местных жителей не пострадал.
В Бердянском работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других последствиях обстрела уточняется.

"Такими действиями НЗФ ОРДО очередной раз демонстрируют стремление к дальнейшему обострению конфликта и откровенное пренебрежение минскими договоренностями", - отмечает украинская сторона СЦКК.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО за сегодня ранены трое украинских военных.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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