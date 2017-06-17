Опрос: большинство украинцев - за один государственный язык
17.06.2017 23:50
Согласно опросу, большинство украинцев поддерживают статус государственного только для украинского языка и общаются дома на украинском
Большинство украинцев не хотят статуса государственного языка для русского языка. Таковы данные опроса социологических центров КМИС, Рейтинг, СОЦИС и Центр им. Разумкова, проведенного в марте 2017 года с участием 14 тысяч респондентов, которые приводят в своей статье для ZN.ua народный депутат Игорь Грынив и экс-депутат Сейма Польши Мирослав Чех.
Согласно опросу 66,2 % украинцев поддерживают статус государственного только для украинского языка. Свыше 20% выступают за наличие такого статуса и у русского языка. Еще 11% допускают официальный статус русского языка в отдельных регионах и общинах. Только в неокуппированном Донбассе преобладают сторонники предоставления русскому языку статуса государственного.
Фото - dt.ua
Кроме того, опрос показал, что большинство украинцев используют в общении дома украинский язык. Русский язык в общении дома незначительно преобладает на юге и востоке страны, и в большей степени - в Донбассе.
Фото: dt.ua
Ранее опрос показал, что более 80% жителей юго-восточных областей Украины чувствуют себя абсолютно или скорее комфортно, когда говорят (81%), слышат (89%) или читают (85%) на украинском языке.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:01
-
вчера
15:24
-
вчера
14:34
-
вчера
12:41
-
вчера
11:07
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 27644
- 27212
- 20197
- 18049
- 14920
Новости партнеров