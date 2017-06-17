Опрос: большинство украинцев - за один государственный язык

Согласно опросу, большинство украинцев поддерживают статус государственного только для украинского языка и общаются дома на украинском





Согласно опросу 66,2 % украинцев поддерживают статус государственного только для украинского языка. Свыше 20% выступают за наличие такого статуса и у русского языка. Еще 11% допускают официальный статус русского языка в отдельных регионах и общинах. Только в неокуппированном Донбассе преобладают сторонники предоставления русскому языку статуса государственного.





















Фото - dt.ua





Кроме того, опрос показал, что большинство украинцев используют в общении дома украинский язык. Русский язык в общении дома незначительно преобладает на юге и востоке страны, и в большей степени - в Донбассе.

















Фото: dt.ua





Ранее опрос показал , что более 80% жителей юго-восточных областей Украины чувствуют себя абсолютно или скорее комфортно, когда говорят (81%), слышат (89%) или читают (85%) на украинском языке.





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