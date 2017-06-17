USD:  25.82  26.09   EUR:  28.66  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Опрос: большинство украинцев - за один государственный язык

17.06.2017 23:50
Согласно опросу, большинство украинцев поддерживают статус государственного только для украинского языка и общаются дома на украинском
Опрос: большинство украинцев - за один государственный язык
Большинство украинцев не хотят статуса государственного языка для русского языка. Таковы данные опроса социологических центров КМИС, Рейтинг, СОЦИС и Центр им. Разумкова, проведенного в марте 2017 года с участием 14 тысяч респондентов, которые приводят в своей статье для ZN.ua народный депутат Игорь Грынив и экс-депутат Сейма Польши Мирослав Чех.

Согласно опросу 66,2 % украинцев поддерживают статус государственного только для украинского языка. Свыше 20% выступают за наличие такого статуса и у русского языка. Еще 11% допускают официальный статус русского языка в отдельных регионах и общинах. Только в неокуппированном Донбассе преобладают сторонники предоставления русскому языку статуса государственного.

178192 (1).jpg

178188.jpg
178207.jpg
Фото - dt.ua

Кроме того, опрос показал, что большинство украинцев используют в общении дома украинский язык. Русский язык в общении дома незначительно преобладает на юге и востоке страны, и в большей степени - в Донбассе. 
178192 (1).jpg

178187.jpg
178206.jpg
Фото: dt.ua

Ранее опрос показал, что более 80% жителей юго-восточных областей Украины чувствуют себя абсолютно или скорее комфортно, когда говорят (81%), слышат (89%) или читают (85%) на украинском языке.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 