Вместо АТО: детали законопроекта СНБО и Порошенко

Для власти важно продемонстрировать Западу: из минского процесса Украина не выходит, отметил журналист Владимир Кравченко

Киев готовится перейти к новому, по определению секретаря СНБО Александра Турчинова, альтернативному формату защиты страны от агрессора. Об этом пишет в статье Зеркало недели Владимир Кравченко.

В законопроекте Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины, представленном на минувшей неделе для закрытого обсуждения экспертов и политиков, акцент сделан на задачах государства, направленных на освобождение оккупированных территорий.

Сам же документ состоит из двух компонентов.

"Первый: в общих чертах на законодательном уровне определяется комплекс силовых и дипломатических шагов, которые должны обеспечить освобождение оккупированных территорий. Второй: создается правовой механизм использования вооруженных сил в Донбассе. По словам Турчинова, "как только будет принят этот закон, расширяющий правовое поле и предоставляющий полномочия, необходимые для защиты страны, не ограниченные рамками закона О борьбе с терроризмом, АТО в нынешнем своем формате будет завершена", - отметил Кравченко.

По его словам, ключевых положений законопроекта несколько.

"Во-первых, отдельные районы Донбасса предлагается признать оккупированными территориями. Для Киева это важно, поскольку вся ответственность за происходящее там будет возлагаться на страну-оккупанта. Впрочем, в законопроекте не указывается, кем осуществлена была оккупация, хотя одновременно Россия и названа агрессором, но опять-таки, несколько туманно", - сказал Кравченко.

Он добавил, что во-вторых, вместо штаба АТО предусматривается создание оперативного штаба для обеспечения непосредственного военного и гражданского управления в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях.

"Этому органу будут предоставлены самые широкие полномочия для реализации задач обороны и освобождения оккупированных территорий, подчинены все армейские и силовые структуры, военно-гражданские администрации. В-третьих, законопроект предполагает, что глава государства на время действия закона Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" может принимать, во-первых, решения о применении Вооруженных сил и других военных формирований и, во-вторых, о введении военного положения", - считает Кравченко.

Журналист считает, в законопроекте присутствуют постоянные отсылки к минскому процессу, а формулировки таковы, что позволяют, например, провести выборы на контролируемых украинским правительством территориях Донецкой и Луганской областей.

"Для власти важно продемонстрировать Западу: из минского процесса Украина не выходит. Предполагается, что в случае принятия закона будет изменено и название военной операции на Востоке Украины", - подчеркнул Кравченко.

13 июня Турчинов заявил, что после трех лет антитеррористической операции нужно определить новый формат, который "не перечеркивает минские соглашения".

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