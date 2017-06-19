Вместо АТО: в БПП рассказали подробности нового законопроекта

Проект закона о переформатировании АТО и реинтеграции Донбасса в правовое поле Украины находится на заключительной стадии консультаций, заявили в БПП

Проект закона, в котором вместо антитеррористической операции в Донбассе будет предложен новый - более глобальный - формат противостояния российскому агрессору, будет подан в Верховную Раду в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил лидер фракции БПП Артур Герасимов в комментарии журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

"На заключительной стадии консультаций по проекту закона о реинтеграции Донбасса. В нем две большие составляющие. Первая касается антитеррористической операции", - сказал он.

Герасимов отметил, что благодаря АТО удалось остановить противника и освободить значительную часть территории востока страны.

"Сейчас, когда мы выиграли время, когда мы восстановили армию, оборонную промышленность и когда мы ведем гибридную войну… мы должны перейти на совсем другой, более глобальный уровень ответа и прекращения российской агрессии… Это новый уровень противодействия агрессору", - сказал он.

Второй блок, по словам Герасимова, касается реинтеграции временно оккупированных районов Донбасса. Он не уточнил, будет ли проект закона рассмотрен до конца сессии (до середины июля, - ред.); отметил только, что документ планируется подать в Раду "в ближайшее время".

Герасимов уточнил, что в проекте речь не идет о введении военного положения в ОРДЛО. Он напомнил, что механизм введения военного положения урегулирован и может быть применен без дополнительных изменений в законодательство.

"Что касается использования ВСУ, то, действительно, сейчас мы можем их использовать или во время военных действий, объявленной войны, или во время антитеррористической операции. Теперь этот вопрос будет урегулирован", - добавил он.

На заседании согласительного совета представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что "продолжается работа" над проектом закона о деоккупации Донбасса. Она отметила, что в проекте речь идет в том числе о правовом статусе военных действий.

"Мы говорим в этом законе о правовом статусе военных действий, мы говорим о признании правового статуса ОРДЛО, мы говорим об улучшении социально-экономического управления для решения проблем людей в зоне конфликта", - сказала она.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что "пришло время" не просто признать ОРДЛО оккупированной территорией, а на законодательном уровне предложить основные позиции по ее освобождению. Он считает, что нужно создать постоянно действующий оперативный штаб с широкими полномочиями, который бы обеспечивал комплексное руководство ВСУ, силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями. Предполагается также, что в случае принятия закона будет изменено и название военной операции в Донбассе.

Законопроект "в ближайшее время" будет окончательно рассмотрен на заседании СНБО, сообщила вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

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