Габриэль: Санкции против РФ нужно сохранять до выполнения Минска

Оккупацией Крыма и своим поведением на востоке Украины Россия поставила под удар европейскую систему безопасности, заявил глава МИД Германии

Санкции против государства-оккупанта Российской Федерации и нужно сохранять до полного выполнения минских соглашений. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, сообщает сайт Бундесвера.

По его словам, без РФ и США нельзя достичь безопасности и стабильности в мире.

"Вместе с тем мы не должны забывать, что Россия поставила под сомнение европейскую систему безопасности аннексией Крыма и своим поведением на востоке (Донбассе, - ред.). Вот почему важно, чтобы мы придерживались санкций против России, пока не будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений", - сказал Габриэль.

19 июня 2017 года Совет Евросоюза продлил на год санкции, введенные против России за оккупацию Крыма и войну в Донбассе.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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