Военные США и Украины поговорили о стратегическом партнерстве

Проведены консультации с заместителем командующего армии США в Европе Тимоти Рэем, военными из штаб-квартиры еврокомандования ВС США и другими

На встрече в Германии военные делегации Украины и США подтвердили долгосрочный характер стратегического партнерства, были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве по части боевой авиации ВСУ и подготовке в особых условиях. Об этом речь идет в сообщении пресс-службы Минобороны.

Встреча состоялась в рамках ежегодной конференции по планированию сотрудничества между странами Восточной Европы и штатами-побратимами США. Были проведены консультации с заместителем командующего армии США в Европе генералом Тимоти Рэем, а также начальником управления стратегии и планирования штаб-квартиры командования ВС США в Европе Дэвидом Олвином.

"Стороны еще раз подтвердили приверженность взаимопомощи и поддержке в трудные времена переосмысления глобального мирового порядка. Отмечен долгосрочный характер стратегического партнерства между Украиной и США", - отметили в Генштабе.

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Во время конференции состоялся обмен опытом по получению и использованию помощи штатов США в различных сферах, включая подготовку, кибернетическую безопасность и региональное сотрудничество.

"Достигнуты предварительные договоренности с генерал-адъютантом Нацгвардии Калифорнии Дэвидом Болдуином о расширении спектра сотрудничества во многих отраслях, в частности - развитии боевых возможностей авиации ВСУ, осуществлении подготовки в особых условиях и тому подобное", - отметили в ведомстве.

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