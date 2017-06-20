Трамп заглянет на встречу Порошенко с вице-президентом США

Сегодня в Белом доме глава государства проведет переговоры с Майклом Пенсом, позднее к ним присоединится и американский лидер Дональд Трамп

Сегодня около 18:00 по киевскому времени в Вашингтоне пройдет встреча президента Петра Порошенко с американским вице-президентом Майклом Пенсом, позднее к ним присоединится и президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Исходя из расписания, у Трампа на то же время намечена встреча с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. После нее он ненадолго (формат "drop-in", в вольном переводе - "заглянуть на огонек") присоединится к Порошенко и Пенсу.

Какие темы будут обсуждаться на трехсторонних переговорах, ни в Белом доме, ни на Банковой не сообщают.

Также в ходе визита в США Порошенко встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, запланированы встречи с министром торговли и представителями министерства энергетики.

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Этот визит Порошенко в столицу США - третий на должности президента, но впервые глава государства встретится именно с Трампом.





Встреча президента США с коллегой из государства-оккупанта России Владимиром Путиным состоится в начале июля на саммите G20 в Германии.









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