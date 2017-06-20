Трамп заглянет на встречу Порошенко с вице-президентом США
Сегодня около 18:00 по киевскому времени в Вашингтоне пройдет встреча президента Петра Порошенко с американским вице-президентом Майклом Пенсом, позднее к ним присоединится и президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Исходя из расписания, у Трампа на то же время намечена встреча с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. После нее он ненадолго (формат "drop-in", в вольном переводе - "заглянуть на огонек") присоединится к Порошенко и Пенсу.
Какие темы будут обсуждаться на трехсторонних переговорах, ни в Белом доме, ни на Банковой не сообщают.
Также в ходе визита в США Порошенко встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, запланированы встречи с министром торговли и представителями министерства энергетики.
Читайте также: Порошенко рассказал о своих планах в Вашингтоне
Бизнес на ЛІГА.net
-
13.06.17
15:26
-
16.06.17
16:36
-
14.06.17
17:33
-
09:31
-
вчера
10:07