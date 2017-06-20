Холодницкий подписал документы на лишение Довгого иммунитета

Расследование по народному депутату Олесю Довгому, бывшему секретарю Киевсовета, ведется по выделению земельных участков в столице в 2007-2009 годах

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил распространенную утром депутатом Мустафой Найемом информацию о подписании представления на снятие неприкосновенности с парламентария от группы Воля народа Олеся Довгого. Об этом глава САП сообщил на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Вчера мной было подписано представление на снятие неприкосновенности, так как мы считаем, что доказательств достаточно, чтобы направить такое представление", - сказал он.

Холодницкий уточнил, что расследование по Довгому ведется по выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах.

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Ранее Найем у себя в Facebook заявил, что бывший секретарь Киевсовета может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления по ст. 364 УК (злоупотребление властью и служебным положением).

"Долгий является фигурантом уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков на территории охраняемого заповедника Жуков остров. В августе 2007 года Киевсовет своим решением ликвидировал заказник Жуков остров, сократив его площадь с 1630 га до 196 га. Впоследствии земля, оставшаяся вне заказника, была роздана под застройку, в том числе фирмам, близким к Виктору Януковичу и его партнеру, народному депутату Юрию Иванющенко", - сообщил он.

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