Оккупанты привезли Чийгоза в Бахчисарай для прощания с матерью

Адвокат Николай Полозов сообщил о том, что в конце концов оккупанты разрешили политзаключенному Ахтему Чийгозу встретиться с тяжелобольной матерью

Заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу оккупанты в Крыму предоставили возможность увидеться со смертельно больной матерью. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов у себя в Facebook.

‪"Ахтема Чийгоза сегодня привезли в Бахчисарай и он смог попрощаться с умирающей матерью. Спасибо всем кто помогал и переживал!", - написал Полозов.

Журналист Антон Наумлюк сообщил в Facebook, что встреча Чийгоза с матерью длилась 10 минут, после чего его вернули обратно в Симферополь.

"В это время в суде началось заседание, но официально связь наладить не удалось. На самом деле, Чийгоза не было на месте. Когда он вернулся, понадобилось ещё двадцать минут, чтобы он принял лекарства и пришёл в себя. Попросил поблагодарить всех, кто принял участие во встрече. "Всех людей, к которым я обращался", - добавил Наумлюк.

Ранее оккупанты заявили, что Чийгоз может увидеться с матерью, если она сама приедет к нему в СИЗО Симферополя. Полозов назвал такое решение кощунством, ведь мать политзаключенного прикована к постели, а транспортировка ее может убить.

Судилище над Чийгозом началось 28 декабря 2015 года в Симферополе. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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