Любители Лексусов: самые богатые главврачи Украины
Согласно данным декларации три главных врача Украины ездят на Лексусах различных моделей. Об этом говорится в спецпроекте LIGA.net "Электронные декларации-2017. Все деньги судей, прокуроров, главврачей в нескольких графиках".
На жену врача ортопеда-травматолога Института патологии позвоночника и суставов (Харьковская область) Тараса Ситенко оформлен LexusGX460. Также у него в аренде находится Skoda.
У главного врача Киевского роддома №3 Назария Гычки три автомобиля: TOYOTA Camry, Skoda и Lexus RX 350.
Главный врач городской поликлиники № 1 (Хмельницкая область) Борис Цвигун владеет автомобилем LexusGX460.
Главный врач Волынской областной больницы Иван Сидор предпочитает Renault Duster.
Авторы спецпроекта отмечают, что благодаря фильтрам можно посмотреть детали деклараций всех главврачей в Украине и заведующих поликлиник и больниц.
"Все деньги переведены по курсу в гривни и суммированы", - говорится в тексте спецпроекта.
Более детально со спецпроектом можно ознакомиться тут.
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