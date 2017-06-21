Любители Лексусов: самые богатые главврачи Украины

В ТОП-3 медиков, которые предпочитают дорогие автомобили, попали ортопед-травматолог, главврач роддома столицы и городской поликлиники

Согласно данным декларации три главных врача Украины ездят на Лексусах различных моделей. Об этом говорится в спецпроекте LIGA.net "Электронные декларации-2017. Все деньги судей, прокуроров, главврачей в нескольких графиках".

На жену врача ортопеда-травматолога Института патологии позвоночника и суставов (Харьковская область) Тараса Ситенко оформлен LexusGX460. Также у него в аренде находится Skoda.

У главного врача Киевского роддома №3 Назария Гычки три автомобиля: TOYOTA Camry, Skoda и Lexus RX 350.

Главный врач городской поликлиники № 1 (Хмельницкая область) Борис Цвигун владеет автомобилем LexusGX460.

Главный врач Волынской областной больницы Иван Сидор предпочитает Renault Duster.

Авторы спецпроекта отмечают, что благодаря фильтрам можно посмотреть детали деклараций всех главврачей в Украине и заведующих поликлиник и больниц.

"Все деньги переведены по курсу в гривни и суммированы", - говорится в тексте спецпроекта.

Более детально со спецпроектом можно ознакомиться тут.

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