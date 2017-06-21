Кто в прокуратуре всех богаче: топ-тройка декларантов

Юрий Кривобок, Юлия Беленькая и Анатолий Матиос - лидеры рейтинга состоятельных работников прокуратуры, составленного при оценке движимого имущества

В топ-тройку наиболее состоятельных работников прокуратуры за 2016 год, если судить по движимому имуществу, включая членов семьи, входят двое неизвестных широкой публике декларантов, а также заместитель генерального прокурора Анатолий Матиос. Данные взяты из спецпроекта LIGA.net "Электронные декларации - 2017: деньги судей, прокуроров и главврачей в графиках".

Богатейший сотрудник прокуратуры - Юрий Кривобок, старший следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления спецрасследований Департамента спецрасследований. Движимое имущество его семьи составляет почти 84 млн гривень, из которых 3 млн декларанты хранят в наличности. Он владеет 57 гектарами земли и более 2600 кв. метров недвижимости. В распоряжении - Mercedes Benz GLE 350 D, Volksvagen Tuareg и еще ряд автомобилей, а также гидроцикл Bombardier RTX. Доход семьи Кривобока за прошлый год - более 23 млн грн.

На втором месте в списке состоятельных работников прокуратуры - сотрудник ГПУ Юлия Беленькая. Движимое имущество ее и семьи оценено более чем в 44,6 млн грн, из них наличностью - почти 14 млн грн. Прокурор и члены семьи ездят на Peugeot 307, BMW 316, Ford Escort и даже ГАЗ-53. Доход за 2016-й - менее 350 тысяч гривень.

Троицу замыкает Матиос, чье с семьей движимое имущество оценено примерно в 38,5 млн грн, почти 18 млн из которых он и близкие родственники хранят наличными. Доход его и семьи в прошлом году - 47,4 млн грн. У Матиосов - 143 гектара земли и более 1100 кв. м недвижимости.

Примечание: Все деньги переведены по курсу в гривни и суммированы. В сумме отражается состояние не только самого чиновника, но и его семьи (людей, с которыми проживает автор декларации).

Спецпроект LIGA.net: Деньги судей, прокуроров и главврачей - в графиках

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