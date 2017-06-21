Не властью единой: топ-пятерка богатейших политиков Украины

Движимое имущество семьи президента Петра Порошенко вдвое превышает имущество второго номера в списке самых богатых представителей власти

Самым богатым представителем власти в Украине является президент Петр Порошенко, чье состояние, включая состояние членов его семьи, оценивается в 838,7 млн грн. Об этом говорится в спецпроекте LIGA.net "Электронные декларации - 2017: деньги судей, прокуроров, главврачей в графиках".

Из них 12,3 млн семья президента прибавила к общему состоянию в 2016 году.

В собственности главы государства состоят 56 га земли, а также 4525 кв. м недвижимости. Порошенко задекларировал четыре автомобиля - Jaguar XF 4, 2 LF8, Mercedes Benz VITO 116 CDI и Bayliner 185 BR.

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Движимое имущество второго в списке самых богатых политиков - Юрия Деревянко и его семьи - оценивается суммой в два раза меньшей: нардеп задекларировал 434,7 млн грн. Он и семья владеют также 139 га земли и 4393 кв. м недвижимости. В автопарке - пять автомобилей: Toyota Land Cruiser 200, Land Rover Range Rover, Lexus RX 450H, Land Rover Range Rover 4,2 и Mercedes-Benz S 500 4 Matic.

В тройке богатейших политиков оказался и помощник-консультант нардепа Николай Петренко с движимым имуществом, оцененным в 378 млн грн.

Депутат Вячеслав Константиновский задекларировал 285,4 млн грн движимого имущества, почти вся эта сумма указана наличными, а его коллега Валерий Писаренко с семьей владеют 229 млн грн.

Спецпроект LIGA.net: Деньги судей, прокуроров и главврачей - в графиках

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