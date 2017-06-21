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Мэр Ирпеня оштрафован на 5,1 тыс грн за админправонарушение

21.06.2017 13:59
Карплюк признан виновным по из-за отсутствия в отчете партии Новые лица об имуществе и доходах за IV квартал выводов независимого внешнего финаудита
Мэр Ирпеня оштрафован на 5,1 тыс грн за админправонарушение
Владимир Карплюк (скриншот из видеозаписи youtube.com)

Мэр Ирпеня, руководитель партии Новые лица Владимир Карплюк признан виновным по причине отсутствия в отчете партии об имуществе, доходах, потерях и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 года выводов независимого внешнего финансового аудита. Об этом сообщила глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак в Facebook.

"Эти выводы являются обязательными для тех политических сил, которые принимали участие в выборах (закон о политических партиях в Украине предусматривает представление таких заключений как партиями, которые получают государственное финансирование, так и партиями, принимавшими участие в президентских выборах, выборах в ВРУ, очередных или внеочередных местных выборах (часть 3 ст.17))", - отметила Корчак.

По ее словам, Новые лица была субъектом избирательного процесса на внеочередных выборах депутатов Коцюбинского поселкового совета Киевской области, которые состоялись в июле 2016 года. От партии были избраны 10 депутатов. Таким образом, соответствующее заключение независимого финансового аудита этой политической силы, в рамках действующего законодательства (ст.17 ЗУ о политических партиях в Украине), должно быть неотъемлемой частью отчета партии, который был предоставлен НАПК.

Постановлением Печерского райсуда Карплюк признан виновным в совершении административного правонарушения по ст.212-21 КУоАП, на него был наложен штраф в 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1 тыс грн).

"Также согласна с тем, что размер штрафов по статьям 212-15 и 212-21 КУоАП следует увеличивать", подчеркнула Корчак.

7 июня в мэрии Ирпеня Киевской области проходил обыск, городской голова в это время находится в заграничной командировке

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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