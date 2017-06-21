Мэр Ирпеня оштрафован на 5,1 тыс грн за админправонарушение

Карплюк признан виновным по из-за отсутствия в отчете партии Новые лица об имуществе и доходах за IV квартал выводов независимого внешнего финаудита

Мэр Ирпеня, руководитель партии Новые лица Владимир Карплюк признан виновным по причине отсутствия в отчете партии об имуществе, доходах, потерях и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 года выводов независимого внешнего финансового аудита. Об этом сообщила глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак в Facebook.

"Эти выводы являются обязательными для тех политических сил, которые принимали участие в выборах (закон о политических партиях в Украине предусматривает представление таких заключений как партиями, которые получают государственное финансирование, так и партиями, принимавшими участие в президентских выборах, выборах в ВРУ, очередных или внеочередных местных выборах (часть 3 ст.17))", - отметила Корчак.

По ее словам, Новые лица была субъектом избирательного процесса на внеочередных выборах депутатов Коцюбинского поселкового совета Киевской области, которые состоялись в июле 2016 года. От партии были избраны 10 депутатов. Таким образом, соответствующее заключение независимого финансового аудита этой политической силы, в рамках действующего законодательства (ст.17 ЗУ о политических партиях в Украине), должно быть неотъемлемой частью отчета партии, который был предоставлен НАПК.

Постановлением Печерского райсуда Карплюк признан виновным в совершении административного правонарушения по ст.212-21 КУоАП, на него был наложен штраф в 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1 тыс грн).

"Также согласна с тем, что размер штрафов по статьям 212-15 и 212-21 КУоАП следует увеличивать", подчеркнула Корчак.

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