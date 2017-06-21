В офисе Радикальной партии идут следственные действия - полиция
В киевском офисе Радикальной партии Олега Ляшко в настоящее время проводятся следственные действия. Об этом LIGA.net сегодня сказала спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик.
"Там проводятся следственные действия, обращайтесь в другие правоохранительные органы", - отметила Блищик.
По информации LIGA.net, детективы НАБУ не имеют к этому никакого отношения. В СБУ и ГПУ информацию об обысках не подтвердили.
Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил журналистам, что в офис ворвались вооруженные люди.
Офис расположен в центре Киева на Кловском спуске, 7.
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