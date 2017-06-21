В офисе Радикальной партии идут следственные действия - полиция

Причину проведения следственных действий в офисе Радикальной Партии Олега Ляшко в полиции назвать отказались

В киевском офисе Радикальной партии Олега Ляшко в настоящее время проводятся следственные действия. Об этом LIGA.net сегодня сказала спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик.

"Там проводятся следственные действия, обращайтесь в другие правоохранительные органы", - отметила Блищик.

По информации LIGA.net, детективы НАБУ не имеют к этому никакого отношения. В СБУ и ГПУ информацию об обысках не подтвердили.

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил журналистам, что в офис ворвались вооруженные люди.

Офис расположен в центре Киева на Кловском спуске, 7.

Читайте также: Декларация Ляшко: больше двадцати миллионов гривень на счетах

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.