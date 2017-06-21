Пятое за день: в Раду внесено представление на депутата Полякова

Нардепа от Народного фронта подозревают во взяточничестве на сумму $7,5 тыс. Поляков фигурирует в так называемом янтарном деле

Генпрокурор Юрий Луценко по ходатайству САП внес в Верховную Раду пятое за сегодняшний день представление - на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от Народного фронта Максима Полякова. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.



По ее словам, внесено представление "о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) народному депутату Полякову, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества".







Фото: facebook.com/LarysaSargan

Уголовное производство, в котором фигурирует парламентарий, открыто по ч. 4 ст. 368 УК. Сам Луценко в своем Facebook уточнил, что Полякова подозревают во взяточничестве на сумму $7,5 тысяч.

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Поляков фигурирует в так называемом янтарном деле, открытом по факту лоббирования интересов частной компании в сфере добычи янтаря.



Ранее сегодня, 21 июня, Луценко по ходатайству САП внес в парламент представления на лишение депутатского иммунитета Андрея Лозового (Радикальная партия), Олеся Довгого (Воля народа), Евгения Дейдея (Народный фронт) и Борислава Розенблата (Блок Петра Порошенко).

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