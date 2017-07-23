США считают конфликт в Донбассе агрессией РФ - Волкер
США считают конфликт на территории Донбасса агрессией России, а не внутренним гражданским противостоянием. Об этом заявил спецпредставитель США Курт Волкер во время брифинга в Краматорске, который транслировал канал 112 Украина.
На вопрос журналиста, осознают ли США, что в Украине происходит не гражданский конфликт, а агрессия соседнего государства, Волкер ответил: "Да, мы это понимаем. Мы видели, как этот конфликт начался, мы видели, как этот конфликт контролируется, мы хотим, чтобы США были сильнее задействованы в его решении, мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию".
Ранее Волкер, который находится с визитом в зоне АТО, назвал конфликт в Донбассе "горячей войной", а не замороженным конфликтом.
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