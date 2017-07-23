США считают конфликт в Донбассе агрессией РФ - Волкер

По словам спецпредставителя США, в Соединенных Штатах понимают, кто контролирует конфликт на востоке Украины

США считают конфликт на территории Донбасса агрессией России, а не внутренним гражданским противостоянием. Об этом заявил спецпредставитель США Курт Волкер во время брифинга в Краматорске, который транслировал канал 112 Украина.

На вопрос журналиста, осознают ли США, что в Украине происходит не гражданский конфликт, а агрессия соседнего государства, Волкер ответил: "Да, мы это понимаем. Мы видели, как этот конфликт начался, мы видели, как этот конфликт контролируется, мы хотим, чтобы США были сильнее задействованы в его решении, мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию".

Ранее Волкер, который находится с визитом в зоне АТО, назвал конфликт в Донбассе "горячей войной", а не замороженным конфликтом.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.