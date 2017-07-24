Турбины Siemens в Крыму: ФРГ хочет расширить санкции против РФ

В ЕС намерены обсудить расширение санкций против России 26 июля 2017 года

Германия предложила странам Европейского союза расширить санкции против РФ из-за поставок газовых турбин компании Siemens в оккупированный Крым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Брюсселе.

По словам одного из источников, страны ЕС могут обсудить этот вопрос в Брюсселе в среду, 26 июля.

"Для введения новых санкций ЕС требуется единогласное решение. В санкционный список могут включить трех-четырех граждан РФ и юридические лица. Речь может идти о чиновниках Министерства энергетики России и компании Технопромэкспорт, которая занималась переправкой оборудования на полуостров", - отмечаетяс в сообщении.

17 марта 2017 года агентство Reuters сообщило, что Siemens поставила в Россию четыре турбины для строительства электростанции на Таманском полуострове.

6 июля агентство со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия поставила газовые турбины производства немецкого концерна Siemens в Крым. 9 июля - что компания, совладельцем которой является Siemens, нанята для помощи в установке газовых турбин в Крыму.

Читайте также: В Феодосию доставили еще две похожие на Siemens турбины - Reuters

На Крым распространяются санкции Евросоюза, запрещающие европейским компаниям поставку на полуостров энергетических технологий.

Siemens утверждает, что турбины были изготовлены компанией Siemens Gas Turbine Technologies, которая находится в Санкт-Петербурге. 65% этой компании принадлежит Siemens и использует технологию Siemens.

Государственная компания Технопромэкспорт, строящая станции в Крыму, сообщила, что купила турбины на вторичном рынке, не раскрыв ни продавца, ни производителя.

7 июля в Siemens заявили, что компания создаст рабочую группу, которая проверит информацию о возможной поставке своих газовых турбин в аннексированный Россией Крым.

10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые устанавливают для теплоэлектростанций на территории Крыма, произведены в РФ.

Читайте также: Siemens разрывает соглашение с российскими компаниями - заявление

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.