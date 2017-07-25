Трамп: Украина пыталась саботировать мою предвыборную кампанию

Президент США утверждает, что эти "попытки" якобы были направлены на продвижение его конкурента Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "пыталась саботировать" его предвыборную кампанию в 2016 году. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Трамп утверждает, что эти "попытки" якобы были направлены на продвижение его конкурента - кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа - "тихая работа по продвижению Клинтон". Так где же расследование генерального прокурора?" - заявил хозяин Белого дома.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 липня 2017 р.

Президент также обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в "очень слабой позиции" касательно "злодеяний Клинтон" и утечки разведданных.

Кроме того, Трамп заявил, что и.о. главы ФБР Эндрю Маккейб, ответственный за расследование взлома почты Клинтон, якобы получил от последней $700 тысяч "для жены".

Читайте также: Другая Россия: зачем вброшена тема влияния Киева на выборы в США

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.