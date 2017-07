Трамп: Украина пыталась саботировать мою предвыборную кампанию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "пыталась саботировать" его предвыборную кампанию в 2016 году. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Трамп утверждает, что эти "попытки" якобы были направлены на продвижение его конкурента - кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа - "тихая работа по продвижению Клинтон". Так где же расследование генерального прокурора?" - заявил хозяин Белого дома.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity