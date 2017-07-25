Трамп: Украина пыталась саботировать мою предвыборную кампанию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "пыталась саботировать" его предвыборную кампанию в 2016 году. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
Трамп утверждает, что эти "попытки" якобы были направлены на продвижение его конкурента - кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.
"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа - "тихая работа по продвижению Клинтон". Так где же расследование генерального прокурора?" - заявил хозяин Белого дома.
Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 липня 2017 р.
Президент также обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в "очень слабой позиции" касательно "злодеяний Клинтон" и утечки разведданных.
Кроме того, Трамп заявил, что и.о. главы ФБР Эндрю Маккейб, ответственный за расследование взлома почты Клинтон, якобы получил от последней $700 тысяч "для жены".
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