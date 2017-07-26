Саакашвили лишили украинского гражданства - СМИ

Как объяснили в миграционной службе, Саакашвили лишается гражданства по запросу депутата Андрея Лозового из-за внесения в анкету ложных данных

Экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Как объяснили в миграционной службе, Саакашвили лишается гражданства на основе п. 2 ст. 19 закона о гражданстве - из-за внесения в анкету ложных данных.

"В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован", - сказано в сообщении.

В миграционной службе пояснили изданию, что решение принято по запросу депутата Андрея Лозового, касающегося гражданства Саакашвили.

В то же время, корреспонденту LIGA.net в пресс-службе Государственной миграционной службы сказали, что это "личные данные", и служба не может их разглашать, добавив, что решение о лишении гражданства принимает президент. Пресс-секретарь Саакашвили сказал корреспонденту агентства, что информации о лишении гражданства у нее нет. Пресс-секретарь президента Петра Порошенко на телефонные звонки не отвечает.

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