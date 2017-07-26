У Саакашвили опровергают информацию о лишении гражданства Украины
26.07.2017 17:57
В пресс-службе политика утверждают, что опровержение предоставила Государственная миграционная служба
Михаил Саакашвили
В пресс-службе Михаила Саакашвили опровергают информацию о лишении экс-главы Одесской ОГА гражданства Украины. Об этом со ссылкой на информацию Государственной миграционной службы в своем Facebook сообщила пресс-секретарь политика Дарья Чиж.
"Спикер Государственной миграционной службы только что по телефону опроверг информацию о лишении Михаила Саакашвили гражданства", - написала она.
Ранее сегодня, 26 июля, в СМИ появилась информация о якобы лишении Саакашвили украинского гражданства "из-за внесения в анкету ложных данных". LIGA.net не получила официального подтверждения этой информации.
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