У Саакашвили опровергают информацию о лишении гражданства Украины

В пресс-службе политика утверждают, что опровержение предоставила Государственная миграционная служба

В пресс-службе Михаила Саакашвили опровергают информацию о лишении экс-главы Одесской ОГА гражданства Украины. Об этом со ссылкой на информацию Государственной миграционной службы в своем Facebook сообщила пресс-секретарь политика Дарья Чиж.

"Спикер Государственной миграционной службы только что по телефону опроверг информацию о лишении Михаила Саакашвили гражданства", - написала она.

Ранее сегодня, 26 июля, в СМИ появилась информация о якобы лишении Саакашвили украинского гражданства "из-за внесения в анкету ложных данных". LIGA.net не получила официального подтверждения этой информации.

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