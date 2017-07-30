Путин санкционировал высылку из России 755 дипломатов США
Россия вышлет из страны 755 американских дипломатов в ответ на одобрение Сенатом США нового пакета санкций против РФ. Об этом сообщил президент страны-агрессора Владимир Путин в эфире пропагандистского канала Россия-1.
"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность", - сказал Путин
Такие действия Россия называет ответом на одобрение Сенатом США нового законопроекта, предполагающего ужесточение антироссийских санкций и усложняющий меры по их снятию.
"Мы довольно долго ждали, что может быть что-то изменится к лучшему. Питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но судя по всему, если она и поменяется, то не скоро", - сказал Путин о российско-американских отношениях. "Пора нам показать, что мы без ответа ничего оставлять не будем", - добавил он.
РФ уже отреагировала на новые санкции Вашингтона, закрыв англо-американскую школу в Москве для детей дипломатов из США, Великобритании и Канады и загородный дом американского посольства в Серебряном Бору.
Вчера, 28 июля, Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек. Ровно такое число представителей российской дипмисии осталось в США после того, как 29 декабря 2016 года были высланы 35 российских дипломатов и закрыты два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны России американских дипломатов в Москве.
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