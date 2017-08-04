Берлин назвал новые санкции США против РФ крайне проблематичными

Глава МИД ФРГ заявил, что ЕС не согласен с политикой Вашингтона в духе "давайте вытесним с еврорынка российский газ и будем продавать американский"

Глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает "более чем проблематичным" новый пакет американских санкций против Российской Федерации, подписанный на днях президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение он выразил во время визита в Вольфсбург, пишет агентство Reuters.

Министр раскритиковал США за "отдаление от сотрудничества" с Евросоюзом по антироссийским санкциям, заявив, что оно было ключевым в обеспечении "сильного ответа" Москве.

"Черновик закона (об ужесточении санкций, - ред.) ясно указывает на то, что они продвигают (свои) экономические интересы, и мы считаем это неприемлемым", - заявил Габриэль.

По его мнению, Вашингтон агрессивно совмещает вопросы внешней политики с американскими экономическими интересами.

"Говорить при этом, что мы (США, - ред.) хотим вытеснить российский газ с европейского рынка, чтобы продавать там американский газ, - не то, что мы можем принять", - подытожил немецкий министр.

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2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против РФ, КНДР и Ирана. Президент Петр Порошенко, реагируя на введение новых мер против РФ, заявил, что "всё как и договаривались". Польша выразила надежду, что новые санкции "будут более эффективными", чем прежние.

Еврокомиссия высказала обеспокоенность таким шагом США из-за возможного влияния санкций на энергетическую независимость ЕС. Брюссель заявлял, что готовит ответные меры, если законопроект все таки утвердят. Министр экономики ФРГ Бригитта Зиприс заявила, что санкции могут навредить еврокомпаниям по строительству, эксплуатации и обслуживанию газопровода из РФ.

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