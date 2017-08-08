Заместителя Авакова допросят в Генпрокуратуре

Сергей Яровой даст показания по уголовному производству о событиях 2 мая 2014 года в Одессе и последовавших за этим незаконных действиях милиции

Сегодня, 8 августа, в 11:00 на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля должен был явиться первый заместитель главы МВД Сергей Яровой. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, опубликовавшая текст повестки чиновнику.

"Гражданин Яровой Сергей Анатольевич, который по состоянию на 2 мая 2014 года занимал должность заместителя министра внутренних дел в соответствии с требованиями ст. 133 и ст.135 УПК вызывается... к старшему следователю по особо важным делам третьего следственного отдела управления спецрасследований Департамента спецрасследований ГПУ старшего советника юстиции Зиньковского И.П.", - говорится в сообщении.

Допрос пройдет по адресу ул. Борисоглебская, 18.

Яровой вызван в качестве свидетеля в уголовном производстве №42014160000000186 от 2 мая 2014 года (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами милиции во время массовых беспорядков в Одессе, превышение служебных полномочий при незаконном освобождении из изолятора временного содержания 4 мая того же года 63 задержанных за беспорядки).

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2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Столкновения в центре города произошли ближе к вечеру между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК Черноморец и ФК Металлист с одной стороны, и сторонниками пророссийского "антимайдана" - с другой.

Несколько участников проукраинской акции погибли от пуль сепаратистов. Позднее несколько десятков человек погибли от удушья, ожогов, травм при падении вследствие пожара в одесском Доме профсоюзов, где укрылись пророссийские демонстранты. В июне 2016 года была завершена идентификация тел всех погибших.

Экс-замначальника милиции Одесской области Дмитрий Фучеджи, разыскиваемый по подозрению в организации массовых беспорядков в Одессе и служебной халатности, получил гражданство России.

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