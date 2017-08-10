Полторак аннонсировал военные учения Rapid trident-2017

В учениях примут участие 2,5 тис украинских военных и 14 стран-партнеров

Во Львовской области пройдут военные учения Rapid trident-2017, в которых примут участие 2,5 тис украинских военных и 14 стран-партнеров. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак, передает пресс-служба Минобороны.

Учения стартуют в сентябре текущего года.

"В этом году учения пройдут с большим масштабом, чем в предыдущие. Общая подготовка дает нам хорошие шансы на получение критериев и стандартов, которые существуют в странах Альянса, а нашим партнерам - возможность перенять опыт украинских бойцов, полученный в ходе боевых действий", - сказал министр.

Ранее сегодня сообщалось, что в Червнограде Львовской области на базе фондов интерната, который уже не функционирует, планируют открыть военный лицей.

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