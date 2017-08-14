Турчинов опроверг "украинский след" в ракетной программе КНДР

В СНБО отреагировали на распространенную в СМИ информацию о том, что Пхеньян якобы мог получить советские технологии на "черном рынке из Украины"

Украина соблюдает все взятые на себя международные обязательства, поэтому предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплексов не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.



Заявление Турчинова стало реакцией на ранее распространенную в СМИ информацию о том, что КНДР якобы могла приобрести "на черном рынке" ракетные технологии и детали, разработанные и созданные на заводе Южмаш.

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по смыслу и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений", - заявил глава СНБО.

Он подчеркнул, что Украина считает режим Северной Кореи "тоталитарным, опасным и непредсказуемым, и поддерживает все санкции против этой страны".



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Ранее сегодня американское издание The New York Times со ссылкой на предположения эксперта по ракетным технологиями Майкла Эллемана из Международного института стратегических исследований опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". Сделка якобы могла состояться на черном рынке, сделал предположение Эллеман.

При этом он не смог исключить вероятность, что двигатели RD-250 могли быть переданы КНДР российским Энергомашем и допустил возможность, что части этих ракетных силовых установок до сих пор могут храниться на российских заводах.

Ранее о возможном происхождении компонентов ракет КНДР сообщали аналитики ресурса по Северной Корее 38 North.

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