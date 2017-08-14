Турчинов опроверг "украинский след" в ракетной программе КНДР
Украина соблюдает все взятые на себя международные обязательства, поэтому предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплексов не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.
Заявление Турчинова стало реакцией на ранее распространенную в СМИ информацию о том, что КНДР якобы могла приобрести "на черном рынке" ракетные технологии и детали, разработанные и созданные на заводе Южмаш.
"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по смыслу и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений", - заявил глава СНБО.
Он подчеркнул, что Украина считает режим Северной Кореи "тоталитарным, опасным и непредсказуемым, и поддерживает все санкции против этой страны".
Читайте также: КНДР уже в 2018 году может создать ракету для удара по США - NYT
Ранее сегодня американское издание The New York Times со ссылкой на предположения эксперта по ракетным технологиями Майкла Эллемана из Международного института стратегических исследований опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". Сделка якобы могла состояться на черном рынке, сделал предположение Эллеман.
При этом он не смог исключить вероятность, что двигатели RD-250 могли быть переданы КНДР российским Энергомашем и допустил возможность, что части этих ракетных силовых установок до сих пор могут храниться на российских заводах.
Ранее о возможном происхождении компонентов ракет КНДР сообщали аналитики ресурса по Северной Корее 38 North.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:59
-
14:59
-
15:02
-
10:25
-
13:49
Новости партнеров
- 51383
- 32013
- 17836
- 16669
- 15227