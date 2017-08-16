Ракетный скандал: Госдеп заявил, что серьезно отнесется к вопросу
В Государственном департаменте США проинформированы о публикациях о передаче Украиной ракетных двигателей Северной Корее и серьезно относятся к этому вопросу, если подобное имело место быть. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госдепа Хезер Нойерт.
Она подчеркнула, что в прошлом Украина получила сильный авторитет благодаря своим действиям по имплементации режима нераспространения ядерного оружия, в частности, по КНДР.
"В прошлом Украина предотвратила поставку материалов в страны, которые вызывали серьезную обеспокоенность...У Украины очень надежная история усилий в области нераспространения, в том числе в отношении Северной Кореи", - сказала пресс-секретарь.
Нойерт также отметила хорошие отношения между США и Украиной, говоря о недавней встрече президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа, а также госсекретаря Рекса Тиллерсона.
В то же время, комментировать информацию, опубликованную в NYT о якобы причастности Украины к ядерной программе КНДР она отказалась.
Ранее директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин высказал мнение, что Украине, в частности Министерству иностранных дел, стоит инициировать расследование того, каким образом и на самом ли деле украинские двигатели могли попасть в Северную Корею.
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