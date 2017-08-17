Суд не разрешил Розенблату снять электронный браслет

Народный депутат, который является фигурантом "янтарного дела", по-прежнему не имеет права выезжать из Киева и Житомира без разрешения следователя

Апелляционный суд Киева отказался изменить народному депутату Бориславу Розенблату меру пресечения в виде залога в 7 млн грн. Об этом сообщает Радио Свобода.

Судья оставил в силе обязательства Розенблата носить электронный браслет с запретом выезжать из Киева и Житомира без разрешения следователя и сдать загранпаспорт.

Как утверждают адвокаты депутата, на таком решении настаивал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко.

18 июля 2017 года Соломенский суд Киева обязал Розенблата, фигурирующего в так называемом янтарном деле, внести залог в размере 7 млн грн, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Киева и Житомира, сдать паспорта и воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по его делу.

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