Ракетный скандал и теракты в Испании: главные новости недели

Подробности ракетного скандала, триумф Свитолиной, обвинения в адрес Шабунина, теракты в Испании, расследование Иловайска и другое

Все самые важные новости украинской и мировой политики, общества, спорта и культуры за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net.

Триумф Свитолной

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный теннисный турнир WTA серии Rogers Cup. В финале Свитолина обыграла бывшую первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки с результатом 2:0 (6:4;6:0).

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Подорожание газа и переход на электромобили

Понедельник начался для украинцев с неприятной новости: в течение 11-14 августа розничные цены на сжиженный газ выросли на 0,1 -1,1 грн/л.

В этот же день Федерация работодателей автомобильной отрасли, ссылаясь на данные от МВД, сообщила, что в первом полугодии 2017 года было зарегистрировано 1668 автомобилей с электрическим приводом. Это на 165% больше результатов аналогичного периода прошлого года. При этом первичная регистрация составила почти 36% от всего объема регистраций таких ТС.

Ракетный скандал

14 августа американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой были изложены выводы исследователя Майкл Эллеман по ядерной программе Северной Кореи. Согласно статье, Эллеман пришел к выводу, что двигатели РД-250 могли быть поставлены в КНДР "с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".

Информацию сразу же опровергнул глава СНБО Александр Турчинов.

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по смыслу и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений", - заявил он.

Фигурант скандала завод Южмаш отрицает, что имеет отношение к поставкам двигателей - ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости в Украине не выпускались и не выпускаются. Информацию опровергло и государственное космическое агентство Украины.

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Разразившийся скандал попытался разрешить сам автор исследования Эллеман, заявив, что он не утверждает однозначно, что Украина является поставщиком ракетных двигателей в КНДР, а журналисты неточно интерпретировали его выводы.

"Я не фанат Путина. У меня есть большая симпатия к Украине. Я против аннексии Крыма. Я не принимаю участия в пропаганде, которую проводит Россия...Если внимательно почитать, что я написал, становится очевидно, что я не уверен, что технологии поставили из Украины", - подчеркнул он, добавив, что никаких доказательств причастности к поставкам двигателей украинскими властями не было и нет.



"Если эти технологии и поставили из Украины, то они (украинские власти - ред.) об этом, наверное, и не знали", - добавил Эллеман.

В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что знают о распространенной информации и пообещали серьезно отнестись к вопросу. Комментируя ситуацию, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин высказал мнение, что Украине, в частности Министерству иностранных дел, стоит инициировать расследование того, каким образом и на самом ли деле украинские двигатели могли попасть в Северную Корею.

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Не точкой в истории, но серьезным аргументом стало сообщение от Reuters со ссылкой на источники в американской разведке, согласно которому Северная Корея, вероятно, может производить свои собственные ракетные двигатели, не полагаясь на импорт.

16 августа российские пранкеры решили "доказать" причастность Украины к ракетной программе КНДР, разыграв директора Южмаша. Представившись Турчиновым, они поговорили с ним о сотрудничестве украинских заводов с Южной Кореей, однако представили телефонный разговор в эфире одного из российских пропагандистских каналов как признание в сотрудничестве Южмаша с КНДР.

Президент Петр Порошенко уже поручил провести расследование.

Холера в Николаеве

14 августа в водоеме возле Ингульского моста в Николаеве был обнаружен возбудитель холеры. Все областные больницы и городские службы переведены в состояние повышенной готовности. Как выяснилось позже, возбудитель холеры в речке Ингул - очень агрессивен. Именно этот штамм 22 года назад привел к смерти около 30 человек.

На данный момент ни одного случая заболевания холерой не зафиксировано.

В ожидании военного парада

Центр Киева на протяжении всей недели готовился к проведению военного парада ко Дню Независимости. Крещатик неоднократно перекрывался на время репетиций, сцена и декорации монтировались, а комунальщики традиционно наводили порядки и красоту на центральных улицах столицы.

24 августа Украина будет праздновать в обществе почетных гостей из других стран - на День Независимости в Киев прибудут министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также глава Пнтагона Джеймс Мэттис и замминистра обороны Великобритании.

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В Генштабе сообщили, что 67 единиц техники после парада будут переданы частям ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы, выполняющим боевые задания в зоне АТО.

Уникальная операция



В Киевском институте нейрохирургии имени Ромоданова провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга. Операцию провел хирург Владимир Розуменко.

Отмечается, что ни один хирург в мире пока не решался соединить в одной операции три технологии, как это сделали украинские медики.

Разбушевавшиеся стихии

Спустя две недели после объявления в большинстве стран Европы высокого уровня угрозы здоровью из-за аномально высокой жары, ЕС столкнулась с еще одной серьезной опасностью - лесные пожары вспыхнули в Португалии, Греции и Франции.

С пожарами в Португалии боролись более 3700 пожарных. 45 человек пострадали.

В Греции со стихией справиться самостоятельно не смогли и обратились за помощью в тушении пожаров к другим странам ЕС. Кипр уже направил 60 человек и шесть пожарных машин на помощь Афинам. Франция отказала в помощи.

Высокий уровень пожарной опасности на этой неделе был объявлен и в Украине. Масштабный лесной пожар вспыхнул в Херсонской области, на его ликвидацию были направлены 16 единиц техники и 58 спасателей. А вот на Крым обрушился неожиданный град. Из-за непогоды пострадали виноградники, были обесточены населенные пункты. После сильных ливней 19 августа на полуострове объявлено чрезвычайное положение.

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В Киеве из-за жары в несколько раз превышен уровень загрязнения воздуха.

В Польше в результате урагана погибли шесть человек, почти полсотни человек ранены, разрушены тысячи домов, опустошено 30 гектаров лесов, повалены семь миллионов кубометров древесины.

В восточной части Демократической Республики Конго в результате оползня погибли более 200 человек.

После сильных дождей на Фритаун, столицу Сьерра-Леоне (Западная Африка), обрушился селевой поток. Количество жертв на данный момент превысило 400 человек, еще 600 считаются без вести пропавшими.

Украинский кинематограф



Минувшая неделя ознаменовалась сразу двумя кинематографическими событиями - украинский короткометражный фильм "Выпуск 97" режиссера Павла Острикова стал лучшей картиной по версии младшего жюри Международного кинофестиваля в Локарно, а также появился первый официальный тизер украинского художественного фильма о защитниках Донецкого аэропорта "Киборги", режиссер Ахтем Сеитаблаев.

В начале лета создатели мультфильма "Мавка. Лесная песня" выпустили тизер и анонс многообещающей украинской анимации. LIGA.net удалось пообщаться с одним из авторов украинской анимации - интервью с продюсером Егором Олесов о том, как создавался проект и есть ли перспективы у украинской мультипликации читайте тут.

Шабунин

16 августа Главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину объявили о подозрении. Ему инкриминируют "умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести" псевдожурналисту Всеволоду Филимоненко. Днепровский райсуд Киева избрал для Шабуинина меру пресечения в виде частичного личного обязательства.

Сам Шабунин в суде не отрицал, что ударил Филимоненко. Но отметил, что обвинение в отношении него не обосновано.

"Я признаю, что я ударил человека, и я сам заинтересован в объективном расследовании. Поэтому я точно не планирую скрываться от следствия ", - заявил Шабунин.

Задержание в Крыму украинского "диверсанта"

На территории временно оккупированного Крыма пограничники из ФСБ задержали украинца Геннадия Лимешко. Ведомство оккупантов назначило мужчину "агентом СБУ" и обвинило его в "подготовке диверсий" на полуострове. Служба безопасности Украины в ответ заявила, что ФСБ России вбросила очередную провокацию.

Позже стало известно, что Лимешко служил в ВСУ по контракту, но был уволен в мае этого года за служебную халатность. Его мать Римма Рыжкова считает, что ее сын дал показания ФСБ под давлением и пытками.

"После задержания у него нос был побит, и на щеке тоже ссадина. На этом видео и дураку понятно, что все замазано кремом, только глаз черный. И рассказывает как по писаному. А то, что он проходил обучение, мы слышим впервые", - сказала она.

Министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием оккупантами украинца направило в МИД России ноту с требованием предоставить всю информацию относительно обстоятельств задержания Лимешко.

Расследование Иловайской трагедии