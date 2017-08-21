В Минске США выяснят готовность РФ решить войну в Донбассе - WSJ

Сегодня на встрече с советником Путина представитель Госдепартамента Курт Волкер посмотрит, готов ли Кремль сдвинуться с мертвой точки, пишет газета

Когда в понедельник американский посланник Курт Волкер встретится с российским коллегой, чтобы попытаться восстановить мир на востоке Украины, сидеть напротив него будет не обычный дипломат. Владислав Сурков - влиятельный советник Кремля, который, по словам экс-главарей боевиков и чиновников, играл главную роль в поощрении, организации и управлении пророссийскими сепаратистами в Донбассе. Об этом говорится в статье Джеймса Марсона, политического обозревателя издания The Wall Street Journal.

Автор материала напоминает, что за участие в аннексии Крыма топ-советник президента РФ Владимира Путина находится под санкциями США и ЕС.

"Путин - отец сепаратистов, а Сурков - их нянька", - цитирует WSJ экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, который занимал эту должность в первые 15 месяцев агрессии России против Украину.

После российского вторжения в августе 2014-го и первых минских соглашений Сурков отправился в Донецк, чтобы рассказать местным главарям о новых условиях и проверить проделанную работу. На встрече с желающими продолжать боевые действия полевыми командирами Сурков парировал в ответ на критику договоренностей Минска: "Какая альтернатива? Идите и воюйте, если хотите. Посмотрим, как долго вы продержитесь", - передает слова помощника Путина еще один боевик, на то время "глава сил безопасности" Андрей Пинчук.

Еще раз, пишет WSJ, ссылаясь на Пинчука, Сурков приехал в Донецк в феврале 2015 года - после второго минского соглашения, чтобы разрешить проблему с конфликтом двух местных главарей боевиков и посетить передовую.

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"Мирные соглашения в значительной степени заморозили фронт, но не остановили столкновения в некоторых точках. Несмотря на затяжные переговоры при посредничестве европейских чиновников, прогресс по части политической реинтеграции региона невелик. В 2016 году Сурков встречался ради прорыва в ситуации с топ-дипломатом Госдепа Викторией Нуланд, и он все еще связан с боевиками. В прошлом ноябре в Москве Сурков был гостем на встрече бывших российских "ополченцев", судя по фото и словам двух главарей сепаратистов. Его переговоры с Нуланд, по словам знакомых с ними людей, похоже, привели к некоторому прогрессу в направлении потенциального возврата контроля над границей Киеву, но все застопорилось, когда Трамп выиграл выборы и Нуланд ушла с должности", - пишет автор.

Россия говорит, что у нее есть влияние на сепаратистов, но отрицает, что может их контролировать, и пытается выдать конфликт на востоке как "гражданскую войну", пишет обозреватель.

"Но многие по обе стороны многолетнего конфликта, как и наблюдатели с Запада, уверены, что цель России намного обширнее. Они говорят, что на самом деле Москва хочет обменять мир в Украине на гарантии Киева о несближении с Западом и ослабление международных санкций", - говорится в статье.

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Как пишет WSJ, ссылаясь на слова одного из бывших главарей боевиков Алексея Александрова, который проживает в Крыму и утверждает, что Кремль его "ушел", все сепаратистское движение - это лишь предмет торга в геополитической игре Москвы. И пока Кремль не получит свое, он будет продолжать подливать масла в огонь стагнирующего конфликта для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, добавляет издание со слов Наливайченко.

"Власти США и Европы говорят, что не станут торговаться (с Россией, - ред.) по поводу политических опций Киева. Российское вторжение настроило украинцев против России, что показывают опросы, и это делает любые политические уступки Москве невозможными для Киева", - отмечает автор.

По словам Марсона, Сурков не ответил на вопросы издания, которые были направлены в пресс-службу Кремля.

Когда 21 августа в Минске состоится встреча представителей России и США, Волкер попытается выяснить, готов ли Кремль отойти от нынешнего статус кво и найти решение по конфликту, рассказал WSJ анонимный чиновник в Вашингтоне.

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