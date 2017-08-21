Порошенко назначил начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях

Им стал начальник Управления СБУ в Донецкой области Александр Куць

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

"Назначить Куця Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в указе №227/2017 от 21 августа.

Другим указом президент уволил Куця с должности начальника Управления СБУ в Донецкой области.

Кроме того, Порошенко назначил начальника Управления СБУ в Херсонской области Даниила Доценко на должность начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

17 августа Порошенко назначил Бориса Бабкина новым постоянным представителем президента в аннексированном Крыму,

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