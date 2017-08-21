USD:  25.36  25.65   EUR:  29.60  30.19  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко назначил начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях

21.08.2017 21:30
Им стал начальник Управления СБУ в Донецкой области Александр Куць
Порошенко назначил начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

"Назначить Куця Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в указе №227/2017 от 21 августа.

Другим указом президент уволил Куця с должности начальника Управления СБУ в Донецкой области.

Кроме того, Порошенко назначил начальника Управления СБУ в Херсонской области Даниила Доценко на должность начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. 

17 августа Порошенко назначил Бориса Бабкина новым постоянным представителем президента в аннексированном Крыму, 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 