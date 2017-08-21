Порошенко назначил начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях
Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.
"Назначить Куця Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в указе №227/2017 от 21 августа.
Другим указом президент уволил Куця с должности начальника Управления СБУ в Донецкой области.
Кроме того, Порошенко назначил начальника Управления СБУ в Херсонской области Даниила Доценко на должность начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.
17 августа Порошенко назначил Бориса Бабкина новым постоянным представителем президента в аннексированном Крыму,
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:12
-
вчера
19:08
-
вчера
17:06
-
вчера
18:42
-
вчера
18:14
Новости партнеров
- 23315
- 23173
- 14986
- 13492
- 13108