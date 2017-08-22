В октябре в Украине пройдут выборы в 203 местные громады - Зубко
В октябре в Украине пройдут выборы в 203 местные громады. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в эфире 5 канала.
Он отметил, что еще должна принять решение Центральная избирательная комиссия, а количество громад может увеличиться.
Выборы предварительно назначены на 29 октября.
Зубко сообщил, что для успешного проведения голосования осенью необходимо еще во втором чтении принять закон о службе в органах самоуправления
"Второе - это добровольное присоединение к областным городам, потому что областные города сегодня в спящем режиме и они не хотят идти на выборы...Третье - это тем громадам, которые присоединяются, дать бюджетное финансирование", - отметил Зубко, добавив, что уже подготовлен закон, позволяющий передать земельные полномочия на местный уровень.
31 июля сообщалось, что на рассмотрении ЦИК находятся обращения от ОГА о назначении первых местных выборов в 163 объединенных территориальных громадах, в состав которых вошли 722 местных совета.
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