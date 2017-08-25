Порошенко присвоил военное звание одиозному замглаве СБУ

Президент присвоил звание генерал-лейтенанта замглаве СБУ, ранее заподозренному в сокрытии имущества и коррупции

Президент Петр Порошенко присвоил звание генерал-лейтенанта генерал-майору, заместителю главы СБУ Павлу Демчине. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба главы государства.

"Присвоить звание генерал-лейтенанта генерал-майору Павлу Демчине - первому замглавы - начальнику ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Ранее экс-замглавы генпрокурора Давид Сакварелидзе назвал 40-летнего генерал-майора СБУ якобы приближенным к президентскому фавориту Игорю Кононенко и главным "контролером" так называемых ореховых потоков.

По словам Сакварелидзе, Демчина, кроме своих прямых обязанностей, "отвечает за слежку и контроль за деятельностью политических оппонентов действующей власти". Бывший заместитель генпрокурора также обвинил Демчину "в расколе СБУ".

Кроме того, журналисты-расследовали опубликовали данные, согласно которым Демчина обладает целым автопарком и домом. В то же время, согласно декларации замглавы СБУ, он живет в ведомственном общежитии СБУ, не имея собственного жилья, автомобиля и сбережений. Сам Демчина объясняет, что все имущество принадлежит жене.

10 марта 2017 года Демчина обратился с заявлением в НАБУ с просьбой проверить опубликованные в СМИ материалы и его декларацию о доходах. В этот же день в НАБУ сообщили о начале расследования о незаконном обогащении должностных лиц Службы безопасности, в частности, досудебное расследование начали против Демчины.

Читайте также спецпроект LIGA.net: Схемы против Независимости. 26 примеров украинской коррупции

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.