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Неизвестные разрушили памятник воинам АТО под Бахмутом

25.08.2017 21:25
Вандалы разрушили памятную плиту бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибших в ДТП в начале 2015 года под Бахмутом
Неизвестные разрушили памятник воинам АТО под Бахмутом
Фото: facebook.com/elena.berezutska

Неизвестные в ночь на 25 августа разрушили памятную плиту бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском в Донецкой области в январе 2015 года. Об этом сообщила жительница города Бахмут Елена Березуцкая на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью был осквернен памятник воинам бат. им. генерала Кульчицкого, который находился на трассе под Бахмутом. Город помнит то ужасное ДТП и погибших молодых ребят. Боль, безудержная боль, словно душу растоптали... Гореть вам в аду, подонки!", - написала она.

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Фото - facebook.com/elena.berezutska

Памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве вчера утром облили краской, а вечером пытались взорвать. Памятник был установлен 15 августа на деньги бойцов АТО. Монумент изображен в форме меча, острие которого пронзает Россию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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