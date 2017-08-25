Неизвестные разрушили памятник воинам АТО под Бахмутом

Вандалы разрушили памятную плиту бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибших в ДТП в начале 2015 года под Бахмутом

Неизвестные в ночь на 25 августа разрушили памятную плиту бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском в Донецкой области в январе 2015 года. Об этом сообщила жительница города Бахмут Елена Березуцкая на своей странице в Facebook.



"Сегодня ночью был осквернен памятник воинам бат. им. генерала Кульчицкого, который находился на трассе под Бахмутом. Город помнит то ужасное ДТП и погибших молодых ребят. Боль, безудержная боль, словно душу растоптали... Гореть вам в аду, подонки!", - написала она.









Фото - facebook.com/elena.berezutska



Памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве вчера утром облили краской, а вечером пытались взорвать. Памятник был установлен 15 августа на деньги бойцов АТО. Монумент изображен в форме меча, острие которого пронзает Россию.