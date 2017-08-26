РФ на три дня перекроет Керченский пролив: будут строить мост

Запрет будет распространяться на все корабли, кроме военных и участвующих в строительстве

С 28 по 31 августа оккупационные власти РФ перекрывают судоходство в Керченском проливе для строительства моста. Указ опубликовало Министерство транспорта РФ.

Запрет будет распространяться на все корабли, кроме военных и участвующих в строительстве.

4 августа министр юстиции Павел Петренко заявил, что всем причастным к строительству Керченского моста грозят международные санкции.

В МИД Украины это строительство и действия России по ограничению судоходства в Керченском проливе назвали противоправным деянием и сообщили о намерении требовать компенсаций.

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