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РФ на три дня перекроет Керченский пролив: будут строить мост

26.08.2017 10:55
Запрет будет распространяться на все корабли, кроме военных и участвующих в строительстве
РФ на три дня перекроет Керченский пролив: будут строить мост
Фото: скриншот видео

С 28 по 31 августа оккупационные власти РФ перекрывают судоходство в Керченском проливе для строительства моста. Указ опубликовало Министерство транспорта РФ.

Запрет будет распространяться на все корабли, кроме военных и участвующих в строительстве. 

4 августа министр юстиции Павел Петренко заявил, что всем причастным к строительству Керченского моста грозят международные санкции. 

В МИД Украины это строительство и действия России по ограничению судоходства в Керченском проливе назвали противоправным деянием и сообщили о намерении требовать компенсаций.

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