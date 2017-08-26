РФ на три дня перекроет Керченский пролив: будут строить мост
С 28 по 31 августа оккупационные власти РФ перекрывают судоходство в Керченском проливе для строительства моста. Указ опубликовало Министерство транспорта РФ.
Запрет будет распространяться на все корабли, кроме военных и участвующих в строительстве.
4 августа министр юстиции Павел Петренко заявил, что всем причастным к строительству Керченского моста грозят международные санкции.
В МИД Украины это строительство и действия России по ограничению судоходства в Керченском проливе назвали противоправным деянием и сообщили о намерении требовать компенсаций.
Читайте также: Строительство Керченского моста может привести к экокатастрофе
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:55
-
вчера
15:50
-
вчера
15:09
-
вчера
14:44
-
вчера
11:55