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Боевики устроили ДТП возле Новоазовска - ГУР

27.08.2017 12:08
В результате ДТП при участии донбасских террористов в Новоазовском районе травмированы два местных жителя
Боевики устроили ДТП возле Новоазовска - ГУР
Фото: EPA

На временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области боевики попали в ДТП. Как сообщает Главное управление разведки на официальной странице в Facebook, в результате травмированы два местных жителя.

По данным ГУРа, авария произошла в районе населенного пункта Безымянное Новоазовского района. Боевики были в нетрезвом состоянии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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