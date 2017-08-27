Боевики устроили ДТП возле Новоазовска - ГУР

В результате ДТП при участии донбасских террористов в Новоазовском районе травмированы два местных жителя

На временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области боевики попали в ДТП. Как сообщает Главное управление разведки на официальной странице в Facebook, в результате травмированы два местных жителя.



По данным ГУРа, авария произошла в районе населенного пункта Безымянное Новоазовского района. Боевики были в нетрезвом состоянии.



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